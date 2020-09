Unbekannte brechen in Wolgaster Bäckerfiliale ein

Wolgast

In der Nacht zu Montag wurde der Polizei in Wolgast gegen 3 Uhr der Einbruchsdiebstahl in einen Bäcker in der Chausseestraße gemeldet. Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonntagmittag 11 Uhr 2.45 Uhr in die Räumlichkeiten ein und stahlen Bargeld in Höhe von rund 4000 Euro. Die Diebe verursachten zusätzlich einen Sachschaden von etwa 1300 Euro.

Der Kriminaldauerdienst der Polizei kam zur Spurensicherung vor Ort. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und sucht nun Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Wolgast unter 03836/2520, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von OZ