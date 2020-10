Zinnowitz

Die Polizei beschäftigte sich am Dienstagmorgen mit einem Einbruch in einem Wohnhaus. Wie die Pressestelle in Anklam mitteilt, entstand bei dem Einbruch ein Schaden am Haus in Höhe von 100 Euro. Was und wieviel gestohlen wurde, wird jetzt noch ermittelt. Unter anderem fehlen Wertgegenstände in der Wohnung. Als Tatzeitraum wird Montagnachmittag 17 Uhr bis Dienstagmorgen 8 Uhr angegeben. Nun ermittelt auch die Kriminalpolizei.

Von Hannes Ewert