Unbekannte fordern Geld und stechen mit Messer zu: Usedomer wird in Zinnowitz erpresst

Zinnowitz

Ein Usedomer ist in der Nacht zu Montag bedroht und erpresst worden: Der 33-Jährige war gegen 1 Uhr allein im Bereich der Einmündung Karlstraße/Hinter den Tannen in Zinnowitz unterwegs, als zwei Unbekannte auf ihn zukamen. Die Männer forderten von ihm Bargeld und zogen ein Messer, als der 33-Jährige sich weigerte. Daraufhin verletzten sie ihn an den Armen und flüchteten ohne Bargeld in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt zwei Schnittverletzungen, die ambulant versorgt werden mussten.

Das Opfer beschreibt die Täter wie folgt: Beide waren circa zwischen 20 und 25 Jahren alt und trugen kurze, dunkle Hosen und Turnschuhe. Der eine, circa 1,95 Meter groß, hatte einen schwarzen Pullover mit Kapuze an, der andere, circa 1,75 Meter groß, hingegen ein blaues Shirt.

Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Wer hat den körperlichen Übergriff in der Nacht vom 8. zum 9. August bemerkt oder kann sonstige Angaben dazu machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Heringsdorf unter 03 83 78 / 27 92 24, die Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von OZ