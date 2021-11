Unbekannte hängen Patronen ans Wolgaster Polizeirevier

Wolgast

Am Wolgaster Polizeirevier in der Chausseestraße wurden kurz hintereinander zwei Tüten mit Kleinkaliberpatronen angehängt. Wie die Pressestelle in Anklam mitteilt, gab es den ersten Vorfall am vergangenen Freitag, das zweite Mal hingen Unbekannte am Dienstagmorgen die Tüten an den Zaun.

„In der Tüte befanden sich diverse Munitionstypen“, so Sprecher Andrej Krosse. Am Freitag waren es 52 Patronen und am Dienstag 27 Stück. Die Patronen wurden sichergestellt und werden der unteren Jagdbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald übergeben. Wer die Tüte über den Zaun hing und woher die Munition stammt, ist im Moment noch ungeklärt.

Von Hannes Ewert