Unbekannte stehlen Blumenschmuck von einem Wolgaster Grab

Wolgast

Der November ist der Monat im Jahr, in welchem die Angehörigen die Gräber ihrer Verstorbenen nochmal intensiv pflegen und winterfest machen. Neue Gestecke werden eingesetzt, es wird geharkt oder neue Blumen eingepflanzt. Was eine Frau aus Wolgast vor Kurzem erlebte, ist an Pietätlosigkeit nicht zu übertreffen. Unbekannte stahlen die Blumen ihres Verstorbenen Mannes vom Grab. Auf einem A4-Zettel schrieb sie ihren Frust über den Diebstahl nieder.

Dunkelziffer liegt höher

Die Frau steht mit ihrem Enttäuschung leider nicht alleine dar. Immer wieder kommt es vor, dass Diebe über die Friedhöfe ziehen, um Blumenschmuck von anderen Gräbern zu stehlen, um es möglicherweise auf den Gräbern ihrer eigenen Verstorbenen zu platzieren. „Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, als das, was uns gemeldet wird“, so Polizeisprecherin Katrin Kleedehn.

Drei Anzeigen bei der Polizei

Innerhalb der vergangenen drei Monate wurde der Polizei im Bereich Wolgast und Usedom drei Fälle gemeldet, bei denen sich Unbekannte an den Gräbern anderer hermachten. Auf dem Lassaner Friedhof wurden zwei Mal Zaunelemente an einem Grab gestohlen und in der Stadt Usedom wurden Grabbegrenzunge beschädigt. Der Schaden liegt bei 350 Euro. Laut Polizei wird ein Großteil des Diebstahls gar nicht zu Anzeige gebracht.

Von Hannes Ewert