Kölpinsee

In Kölpinsee wurden in der Nacht zu Mittwoch in der Strandstraße ein Fahrzeug, ein Bauwagen und ein Container von bislang unbekannten Tätern angegriffen und gewaltsam aufgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurden zahlreiche elektrische Geräte aus dem Inneren gestohlen. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Der Diebstahl wurde morgens um 7 Uhr gemeldet, am Abend war laut der Betroffenen noch alles in Ordnung.

Von Hannes Ewert