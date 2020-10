Unbekannte stehlen Geld aus Ahlbecker Kirche

Ahlbeck

Böse Überraschung in der Ahlbecker Kirche: Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, stahlen bislang unbekannte Täter am Mittwoch zwischen 11.50 und 13 Uhr in der Ahlbecker Kirche die Spendeneinnahmen aus einer Geldkassette. Es handelt sich um einen hohen zweistelligen Betrag, so die Polizei. Bereits im vergangenen Jahr gab es eine Reihe von Diebstählen aus Kirchen. „Damals konnten wir einen Mann aus Polen festnehmen. Er sitzt auch wegen anderer Delikte im Knast“, so Katrin Kleedehn aus der Pressestelle der Polizei. Wer Beobachtungen gemacht hat, kann sich gerne bei der Polizei unter 038378/2790 melden.

Von Hannes Ewert