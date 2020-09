Ahlbeck

Unbekannte haben in Ahlbeck am Sonntagmorgen zwei E-Bikes gestohlen. Die Fahrräder wurden im Zeitraum zwischen 6.30 Uhr und 8.15 Uhr entwendet. Bei den E-Bikes der Marke KTM, welche zuvor in der Dünenstraße abgestellt worden waren, handelt es sich um ein Damen- und ein Herrenrad in der Farbe Schwarz mit grünem Schriftzug. Durch den Diebstahl entstand ein Schaden von etwa 6400 Euro.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des genannten Tatortes gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heringsdorf unter der Telefonnummer 038378-2790 oder aber jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Von Cornelia Meerkatz