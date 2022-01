Unbekannter aus Karlsburg wird Weihnachtsengel für Greifswalder Ehepaar

Greifswald

Diesen Schreck kennt jeder und man wünscht ihn wirklich niemandem: Die Ungewissheit, wo das Portemonnaie denn ist. Wo hat man es zuletzt gesehen, zuletzt hingelegt? Ist es nicht in der einen Tasche, in der es im Zweifel immer ist. Wie sich die Gewissheit anfühlt, dass die Geldbörse weg ist, weiß seit Kurzem Rosemarie Hark. Die Rentnerin war einen Tag vor Weihnachten mit ihrem Mann im Elisenpark einkaufen – Routine für die beiden. Der Einkauf lief auch wie geplant, bis, beide den Wagen wegbrachten, ins Auto stiegen und für weitere Besorgungen in Richtung Innenstadt fuhren. Da fiel es Rosemarie Hark auf – das Portemonnaie ist weg. Vergessen? Verloren? Kurzentschlossen ging es für beide zurück zum Elisenpark – hier war natürlich alles zu spät. Doch die Erinnerung kam wieder.

Hatten sie nicht einen Beutel, in dem das Portemonnaie gewesen ist, in den Einkaufswagen gelegt und dann ... nicht mit rausgenommen. Für das Greifswalder Paar eine mittlere Katastrophe. Neben den Geldkarten, dem Personalausweis und über 100 Euro in bar waren zudem auch die Impfausweise von beiden in der Geldbörse. Digitale Versionen haben sie nicht. Der gelbe Schein ist die Eintrittskarte für fast alles. „Wir wollten über die Feiertage mit Verwandten Essen gehen, das war alles in Gefahr,“ erinnert sich Günter Hark.

Weihnachtsgeschenk aus Karlsburg

Doch der Schreck vom Hark-Ehepaar hält nicht lange. Nur einen Tag später, an Heiligabend, erreicht beide ein Paket. Der Absender kommt aus Karlsburg und heißt Roland Dettmann. Als Weihnachtsgeschenk hatte er ihnen das Portemonnaie von Rosemarie Hark inklusive aller Dokumente, auch der Impfpässe, geschickt.

Ein schönes Weihnachtsgeschenk für das Rentnerpaar. Doch wie kam Dettmann an den Beutel und wieso schickte er das Paket direkt los? Der 58-jährige Koch lebt in Karlsburg und kauft oft im Elisenpark ein, trifft hier Freunde und verbringt seine Zeit. Man kenne ihn, sagt er selbst. Unauffällig ist er wahrlich nicht. Groß gebaut, kräftig, schicke Lederschuhe und einen schwarzen, glänzenden Cowboy-Hut lassen ihn herausstechen. Wenn er in die Stadt muss, nimmt er den Bus. So auch am 23. Dezember.

Portemonnaie war in Mülleimer

Da er 10 Minuten zu früh an der Bushaltestelle an der Anklamer Landstraße in Richtung Karlsburg ist, steckt er sich noch eine Zigarette an. Als der Bus hält, will er sie ausdrücken und in den Mülleimer werfen. „Da habe ich den Beutel bemerkt“, erinnert sich Dettmann. „Ich hatte nicht viel Zeit, und der gute Beutel im Müll kam mir komisch vor. Weil der Bus gewartet hat, habe ich den Beutel aus dem Mülleimer gezogen und mitgenommen.“

Portemonnaie verloren? Das müssen Sie tun Das eigene Portemonnaie verlieren ist ärgerlich. Oft ist Bargeld futsch und obendrein haben die meisten Menschen viele Rennereien, denn sie bewahren mit die wichtigsten Dokumente, wie Bankkarten, Kreditkarten, Führerschein und Personalausweis in der Geldbörse auf. Wenn das Portemonnaie nicht gefunden wird und alle Sachen wieder auftauchen, gilt es folgendes zu tun: 1. Lassen Sie die Bank- und Kreditkarten sperren – der Dieb oder unehrliche Finder kann sofort beginnen, mit den Karten Geld auszugeben. 2. Sie sollten die Polizei über den Verlust oder Diebstahl informieren. Wenn Sie sicher sind, dass es gestohlen wurde, können Sie auch eine Anzeige stellen. 3. Laufen Sie die letzten Wege noch einmal ab oder nehmen Sie gegebenenfalls Kontakt zu den Orten auf, an denen Sie zuletzt waren. Das könnte ein Einkaufsladen oder auch der Betreiber des Busunternehmens sein. 4. Auch mit der Identifikationsnummer auf dem Personalausweis ist kriminelles Treiben möglich. In Greifswald funktioniert das Sperren des Ausweises auch online. 5. Sperren Sie auch alle anderen Karten, die im Portemonnaie waren. Die Mitgliedskarte des ADAC, des Fitness-Clubs. Alle Dokumente, die Rückschlüsse auf ihre privaten Daten zulassen. 6. Schon wenige Stunden nachdem der Verlust aufgefallen ist, lohnt sich der Anruf im Fundbüro. Das Greifswalder Fundbüro ist am Markt 15, im technischen Rathaus. Erreichen können Sie es unter 03834 85364344 oder 03834 85364103. 7. Beantragen Sie vorläufige Dokumente. Während Ihr Personalausweis neu angefertigt wird, müssen Sie sich ausweisen können. Aktuell ist auch ein neuer Impfpass wichtig. 8. Taucht ihr Portemonnaie auch nach wenigen Tagen nicht auf, sollten Sie neue Dokumente anfertigen lassen. Das geht ins Geld, ist aber notwendig.

Zu Hause angekommen, versucht Dettmann die Harks telefonisch zu erreichen, verwechselt jedoch einen Querstrich mit einer 1 – kein Anschluss unter dieser Nummer. Kurzentschlossen packt er ein Päckchen und bringt es zum Laden, wo er es aufgibt. Ein echter Engel in der Not. „Ich habe mein Portemonnaie selbst mal verloren, ich weiß, wie das ist. Sowas gönne ich keinem“. Er findet es blöd, dass jemand vorher die Geldbörse gesehen, das Bargeld gestohlen und sie dann weggeworfen hat.

Finder als hilfsbereiter Nachbar bekannt

Nicht nur bei verlorenen Portemonnaies, auch sonst ist Dettmann als hilfsbereiter Nachbar bekannt. In seinem Dorf mäht er für alte Menschen den Rasen, hilft bei der Landwirtschaft eines Freundes, züchtet Kaninchen, Enten und Hühner in seinem Garten. Seit einem Unfall kann er nicht mehr als Koch arbeiten. „Ich versuche, auf den Beinen zu bleiben und immer etwas zu unternehmen“, berichtet er fröhlich.

Um ihre Dankbarkeit zu zeigen, fuhren die Harks nach Weihnachten nach Karlsburg, mit besten Worten des Dankes und einem Finderlohn dabei. „Sie waren wirklich sehr nett, dafür war ich wirklich dankbar“, erinnert sich Roland Dettmann.

Von Philipp Schulz