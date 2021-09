Ohne Sie wäre der Badebetrieb an den Stränden zwischen Karlshagen und Ahlbeck nicht möglich: In ihrer Freizeit halten Hunderte Rettungsschwimmer an den Stränden der Insel Usedom Wache. Die Badesaison ist vorbei – jetzt ziehen sie Bilanz. Es gibt allerdings auch in dieser Saison Badetote.