Unfälle überschatten 62. Motocross-Rennen in Wolgast

Wolgast

Etwa 2000 Zuschauer erlebten am Sonntag die 62. Motocross-Veranstaltung am Ziesaberg in Wolgast. In die gute Stimmung während des Rennens, das unter guten äußeren Bedingungen über den Parcours ging, mischten sich allerdings zwei Wermutstropfen.

Zwei Fahrer verletzten sich, als sie jeweils nach Passieren eines Sprunghügels bei der Landung stürzten, wie der Vorsitzende des veranstaltenden Motorsportclub (MC) Wolgast, Henry Kammel, auf Nachfrage berichtete. In einem Fall zog sich ein Fahrer des MSC Rügen während der Besichtigungsrunde vor dem 2. Wertungslauf in der Klasse LM MV Senioren 50 solche Verletzungen zu, die Anlass genug waren, einen Rettungshubschrauber zu ordern.

Das Rennen am Sonntag am Wolgaster Ziesaberg fand unter günstigen äußeren Bedingungen statt. Etwa 2000 Zuschauer verfolgten das Geschehen auf dem anspruchsvollen Parcours. Quelle: Tom Schröter

2. Wertungsläufe um jeweils fünf Minuten eingekürzt

Bevor der Betreffende in ein Krankenhaus geflogen wurde, kümmerte sich das an der Strecke stationierte ärztliche Personal eine gute Stunde lang um den Fahrer. „Dadurch hingen wir im Zeitplan am Ende um gut 75 Minuten hinterher“, schildert Kammel. Um den Zeitverzug etwas aufzuholen, sei entschieden worden, sämtliche 2. Wertungsrunden um fünf Minuten einzukürzen.

Bereits zuvor hatte sich bei einem Sturz im 1. Wertungslauf zur Landesmeisterschaft MV MX1 ein Fahrer des MC Grevesmühlen vermutlich eine Rippenprellung zugezogen. Er wurde mit einem Krankenwagen abtransportiert. Laut Kammel ereignete sich dieser Unfall, nachdem der Fahrer den großen Sprunghügel überquert hatte und unglücklich gelandet war. In beiden Fällen seien keine anderen Fahrer beteiligt gewesen, so der Vereinsvorsitzende.

Von Tom Schröter