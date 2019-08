Zinnowitz

So einen Unfall hat es in Zinnowitz wohl auch nicht gegeben. Am Donnerstagabend fuhr ein 37 Jahre alter Mann von Bannemin kommend in Richtung Zinnowitz, nahm aber nicht die Kurve, sondern fuhr geradeaus. Er überfuhr dabei ein Leitpfosten, nahm ein Ortsplan von Zinnowitz mit und krachte gegen einen Stromverteilerkasten. Er setzte seine Fahrt unbeirrt über die ungenutzte Wiese fort und durchbrach eine Hecke. Auf dem Feld kam er schließlich zum Stehen. Umliegende Anwohner hatten seit dem Crash keinen Strom.

Die Freiwillige Feuerwehr Zinnowitz rückte mit zehn Männern an, um die Unfallstelle zu sichern. Laut Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg hatte der Mann kurzzeitig gesundheitliche Probleme. Dies war der Grund, warum er am Ortseingang geradeaus gefahren ist.

Der Schaden wird von der Polizei mit 8000 Euro angegeben. Der Mann kam aus Nordrhein-Westfalen. Alkohol soll keine Rolle gespielt haben. Eine medizinische Behandlung lehnte er ab. Der Rettungsdienst war kurze Zeit später wieder verschwunden.

Von Hannes Ewert