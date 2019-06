Loddin

Eine 16-Jährige missachtete am Sonnabendnachmittag um 14.38 Uhr auf der B 111, Kreuzung Strandstraße in Loddin die rote Ampel. Sie fuhrt trotz Rot mit ihrem Fahrrad über die Straße. Ein 54-jähriger Kradfahrer einer Yamaha, der Grün hatte und sich im Anfahren befand, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit der Radfahrerin. Die Jugendliche erlitt beim Zusammenstoß eine leichte Kopfplatzwunde und wurde mittels RTW zur medizinischen Betreuung in das Kreiskrankenhaus nach Wolgast gebracht. Laut Polizei konnte sie das Krankenhaus nach einem Tag wieder verlassen. An Fahrrad und Krad entstand Sachschaden von insgesamt 150 Euro. Die weitere Ermittlung zum Unfallhergang erfolgt durch den zuständigen Verkehrsermittler des Kriminalkommissariats, Außenstelle Heringsdorf.

Cornelia Meerkatz