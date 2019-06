Bansin

Bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag sind zwischen Bansin und der Kreuzung Schmollensee zwei Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, erliit ein 34-Jähriger in seinem Audi offenbar einen epileptischen Anfall und fuhr auf einen Opel Astra auf, der in einen Kia geschoben wurde. Zwei Insassen erlitten Prellungen und wurden an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Der Sachschaden wird auf 8000 Euro geschätzt.

Positiver Drogenvortest

Aufgrund eines positiven Drogenvortests auf Kokain wurde der Verursacher zur Blutprobenentnahme in die Rettungswache nach Heringsdorf gebracht. Gegen ihn wird ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Jens-Peter Woldt