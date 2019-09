Kröslin

Lebensgefährlich verletzt wurde am Donnerstagabend um 23 Uhr eine Autofahrerin in Kröslin auf ihrem eigenen Grundstück, als sie von ihrem Pkw überrollt wurde. Die 40-Jährige war mit dem Auto auf ihr Grundstück gefahren und wollte, während sie bei laufendem Motor parkte, schnell das Tor zur Einfahrt schließen. Irrtümlicherweise hatte sie das Automatikgetriebe ihres Pkw auf „R“ (Rückwärtsgang) anstatt auf „P“ (Parkposition) gestellt. Sie sprang aus dem Fahrzeug und bemerkte nicht, dass ihr Auto sich rückwärts in Bewegung setzte. Das Fahrzeug stieß mit der Frau zusammen. Dabei wurde sie zwischen der offen stehenden Fahrertür und dem Tor derart schwer eingeklemmt, dass der herbeigerufene Notarzt vor Ort den Gesundheitszustand als sehr kritisch und lebensbedrohlich einschätzte. Nach erfolgreicher Reanimation wurde die schwerverletzte Frau ins Universitätsklinikum nach Greifswald gebracht, wo sie weiter behandelt wird. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Von Cornelia Meerkatz