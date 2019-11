Nissan Note überschlägt sich

Wolgast

Ein Pkw Nissan Note verunglückte auf regennasser Fahrbahn am Montagnachmittag kurz nach 16 Uhr am Ortseingang Wolgast. Das Fahrzeug war aus Richtung Groß Ernsthof in Richtung Innenstadt unterwegs, als es sich in der Greifswalder Straße kurz hinter einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache überschlug. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach im Straßengraben liegen. Polizei und Rettungskräfte waren kurze Zeit später vor Ort. Zur Verletzung des Fahrers oder weiterer Insassen war bis Redaktionsschluss nichts bekannt. Zur Unfallaufnahme musste die Straße für wenige Minuten voll gesperrt werden, anschließend wurde der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Von Cornelia Meerkatz