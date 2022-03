Krienke/Suckow

Schwerer Unfall auf der Insel Usedom: Am Freitag sind zwischen Krienke und Suckow zwei Autos frontal zusammengestoßen. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Menschen verletzt, einer davon schwer.

Eine 29 Jahre alte Autofahrerin war gegen 13 Uhr auf der Kreisstraße 34 in Richtung Suckow unterwegs, als sie in einer Linkskurve in die Gegenfahrbahn geriet. Dort kollidierte sie mit einem anderen Pkw. Deren Insassin, eine 65-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Sie kam in eine Krankenhaus. Die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 12 000 Euro. Die Straße war für etwa eine halbe Stunde voll gesperrt.

Warum die 29-Jähige von ihrer Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt.

Von OZ/rb