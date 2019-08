Kölpinsee

115 000 Euro Schaden und eine leicht verletzte Person ist die Bilanz eines folgenschweren Unfalls am Montag auf der B 111 in Kölpinsee, den eine 30-Jährige zu verantworten hat. Bei dem Unfall kollidierten drei Fahrzeuge miteinander, die dabei laut Polizei jeweils Totalschaden erlitten.

Die drei Fahrzeuge befuhren die B 111 aus Richtung Koserow in Richtung Ückeritz. Kurz hinter der Ampelkreuzung Kölpinsee wollte der Fahrer des ersten Pkw, ein VW Touareg, nach links auf das Gelände der dortigen Ausstellung abbiegen. Der Fahrzeugführer musste jedoch auf Grund von Gegenverkehr halten und warten. Das hinter ihm fahrende Auto, ein Nissan, hielt ebenfalls an. Die 30-jährige Fahrerin des dahinter fahrenden Opel Mokka hat die beiden wartenden Fahrzeuge nicht bemerkt und kollidierte zunächst mit dem Nissan. Die 48-jährige Frau im Nissan wurde dabei leicht verletzt. Der Aufprall war laut Polizei jedoch so heftig, dass der Wagen auch noch mit voller Wucht auf den VW Touareg geschoben wurde.

Von Cornelia Meerkatz