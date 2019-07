Hohensee

Eine 19-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald kam am Sonntag gegen 14 Uhr auf der Landesstraße 26 in Richtung Hohensee wegen Unaufmerksamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Baum und kam dann in Schräglage in einem Straßengraben zum Stehen. Die Frau war laut Polizei allein am Unfall beteiligt. Sie erlitt dabei schwere Verletzungen und musste durch einen Rettungshubschrauber in die Universitätsmedizin nach Greifswald geflogen werden. Der Sachschaden am Peugeot beträgt etwa 3000 Euro.

Cornelia Meerkatz