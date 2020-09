Wolgast

Bei einem Wildunfall auf der Bundesstraße 111 ist ein Autofahrer leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ist der 38-jährige Autofahrer mit einem Rothirsch zusammengestoßen. Das schwere Tier starb noch an der Unfallstelle.

Der Mann war am Montagabend gegen 20.30 Uhr zwischen dem Abzweig Buddenhagen und dem Ort Pritzier unterwegs, als der Hirsch auf die Straße lief. Der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus in Greifswald.

Anzeige

Weil Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste die Straße für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.

Von RND/sap