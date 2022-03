Unfall bei Ziethen: 23-Jähriger wird lebensbedrohlich verletzt

Ziethen

Ein 23-Jähriger ist bei Ziethen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren und lebensbedrohlich verletzt worden. Am frühen Montagmorgen suchten Einsatzkräfte zudem nach einem möglicherweise ebenfalls verletzten Mitfahrer, wie die Polizei mitteilte.

Der Fahrer war in der Nacht aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Beim Aufprall gegen den Baum wurde er in dem Wagen eingeklemmt. Einsatzkräfte befreiten den 23-Jährigen und brachten ihn in ein Klinikum in Greifswald.

Polizei sucht nach Mitfahrer

Am Unfallwagen wurden nach Angaben der Polizei Spuren gefunden, die auf mindestens einen Mitfahrer schließen lassen. Die möglicherweise verletzte Person sei beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort gewesen. Mithilfe eines Fährtenhundes und eines Polizeihubschraubers werde nach dem Mitfahrer gesucht. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. Während des Einsatzes war die L263 bei Ziethen voll gesperrt.

Von RND/dpa