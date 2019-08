Lühmannsdorf

Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr am Freitagnachmittag um 15.35 Uhr auf der B 111 in der Ortslage Lühmannsdorf ein 32-jähriger Mann mit seinem Pkw Mercedes frontal in einen entgegenkommenden Pkw Chevrolet, der von einer 37-jährigen Frau gefahren wurde. Dabei wurden beide Beifahrerinnen leicht verletzt. Ein neunjähriges Mädchen im Mercedes erlitt einen Schock und eine 17-jährige Jugendliche im Chevrolet ein Gurttrauma sowie einen Schock.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Laut Polizei entstand ein Gesamtschaden von etwa 27 000 Euro. Die B 111 war während der Unfallaufnahme etwa eine Stunde lang halbseitig gesperrt. Es entstand ein kilometerlanger Rückstau, da der Rückreiseverkehr von der Insel Usedom längst eingesetzt hatte. Die bei dem Unfall verletzten Personen wurden ins Klinikum nach Greifswald zur medizinischen Versorgung gebracht.

Von Cornelia Meerkatz