Wolgast

20 000 Euro Schaden und vier Leichtverletzte ist die Bilanz eines Unfalls am Samstagmorgen auf der B 111 im Stadtgebiet von Wolgast. Gegen 8.35 Uhr befuhr ein 21-jähriger Deutscher mit einem Pkw Seat Leon auf der B 111 in Wolgast den Kreuzungsbereich Chausseestraße/Breite Straße aus Richtung Insel Usedom kommend. Der Fahrer hatte die Absicht, in die Bahnhofstraße einzubiegen. Allerdings übersah er dabei einen im Gegenverkehr befindlichen Seat Ateca, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Der Unfallverursacher sowie eine 19-jährige Mitfahrerin des Seat Leon wurden leicht verletzt. Darüber hinaus erlitten der 59-jährige Fahrer sowie die 56-jährige Beifahrerin des Seat Ateca (alles Deutsche) ebenfalls leichte Verletzungen, die aber eine Einlieferung in das Kreiskrankenhaus Wolgast erforderlich machten.

Laut Polizeiangaben entstand bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge ein Sachschaden in Höhe von etwa 20 000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle auf der vielbefahrenen Kreuzung sorgte dafür, dass die B 111 für ungefähr 45 Minuten halbseitig gesperrt war.

Von Cornelia Meerkatz