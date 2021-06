Peenemünde

Am Freitagabend kam es im Peenemünder Hafen zu einem Schiffsunfall. Laut Wasserschutzpolizei wurde keine Person verletzt. Am Schiff entstanden Farbabschürfungen im Bugbereich. Der Schaden am Steg wird auf 5000 bis 10 000 Euro geschätzt. Schuld des Unfalls war ein technischer Defekt.

Das Fahrgastschiff fuhr beim Anlegemanöver mit Restfahrt voraus in einen Holzsteg. Die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr wurde verständigt und erteilte bis zur Bestätigung der Klasse ein Weiterfahrverbot. Die Ermittlungen dauern an.

Von OZ