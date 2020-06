Unfall nahe Bannemin sorgt für Rückstau

Bannemin/Zinnowitz

Am Donnerstah sorgte ein Verkehrsunfall auf der Insel Usedom für erhebliche Verkehrsbehinderungen in beiden Richtungen. Gegen 11.20 Uhr fuhr auf der Bundesstraße 111 zwischen Zinnowitz und Bannemin ein Pkw auf einen vor sich befindlichen VW Golf GTI auf.

Der Rückstau zog sich bis in den Ortskern in Zinnowitz und auf der Bundesstraße 111 bis nach Zempin. Gleichzeitig kam es am Vormittag ebenfalls zu Stauerscheinungen vor Wolgast. Hier reichte die Blechlawine am Vormittag bis nach Bannemin.

Anzeige

Weitere OZ+ Artikel

Von Tilo Wallrodt