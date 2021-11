Unfall vor Wolgast: Zwei Personen verletzt

Wolgast

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagvormittag gegen 9.45 Uhr auf der Bundesstraße 111 vor Wolgast. Zwei Pkw kollidierten frontal miteinander.

Wie die Polizei mitteilt, war nach ersten Erkenntnissen die 45-jährige Fahrerin eines Pkw Toyota aus Wolgast kommend in Richtung Lühmannsdorf unterwegs, als sie auf Höhe der Abfahrt zur Wolgaster Umgehungsstraße (Bücklingsweg) aus bisher noch ungeklärter Ursache mit ihrem Auto nach links von der Fahrbahn abkam. In der Folge geriet sie in den Gegenverkehr, wo sie mit einem ihr aus Richtung Lühmannsdorf entgegenkommenden Pkw Ford zusammenstieß, an dessen Lenkrad ein 68-Jähriger saß.

Durch die Kollision wurde der Ford-Fahrer schwer verletzt und von Rettungskräften in die Universitätsmedizin nach Greifswald gebracht. Die 45-jährige Unfallverursacherin verletzte sich leicht und kam zur weiteren medizinischen Untersuchung ins Wolgaster Kreiskrankenhaus.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der entstandene Sachschaden wird auf 16 000 Euro geschätzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten daher geborgen werden. Während der Einsatz- und Rettungsmaßnahmen war die B 111 für etwa anderthalb Stunden halbseitig gesperrt, wodurch es zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr kam.

Von Tilo Wallrodt