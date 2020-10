Unfall vor Wolgast fordert vier leicht verletzte Insassen

Wolgast

Am Abzweig nach Hohendorf kam es am Freitagnachmittag gegen 15.20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall, bei welchem vier Personen verletzt wurden. Wie die Polizei in Neubrandenburg berichtet, waren zwei Autos an dem Unfall beteiligt. Eine Person konnte vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die drei anderen kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 15000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr eilte ebenfalls zur Stelle, um den Einsatzort zu beräumen. Auch der Rettungshubschrauber kam zum Einsatz.

Von Tilo Wallrodt