Unfassbar: So viel Promille hatte dieser Autofahrer auf Usedom

Wolgast

Ein 63 Jahre alter Mann sorgte am späten Montagabend für Aufsehen in Wolgast-Mahlzow. Was war passiert? Gegen 21 Uhr informierten Zeugen die Polizei darüber, dass ein Autofahrer einen sehr eigenwilligen Fahrstil an den Tag legt und womöglich betrunken Auto fährt.

Gegen 21 Uhr eilten Polizeibeamten mit Sondersignal zu einem gemeldeten Einsatz in den Wolgaster Ortsteil Mahlzow. Auf der Suche nach einem Nissan bzw. nach dessen Fahrer, befragten sie mehrere Zeugen, welche letztendlich auch gute Angaben zur Fahrtrichtung machen konnten. Kurz hinter dem Ortsausgang Wolgast in Fahrtrichtung Zecherin stießen sie auf das gesuchte Fahrzeug, dieses stand zu diesem Zeitpunkt bereits am Fahrbahnrand. Der Mann saß noch am Steuer.

Anzeige

Zur Galerie Ein 63 Jahre alter Mann aus Greifswald war in Wolgast mit knapp 2 Promille unterwegs.

Die Beamten baten den Mann freundlich aus seinem Auto auszusteigen. Wie eine Polizeisprecherin am Dienstagmorgen bestätigte, ergab ein erster Atemalkoholtest 1,91 Promille. Anschließend wurde im Krankenhaus eine doppelte Blutabnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Weitere OZ+ Artikel

Wie die Polizei weiterhin mitteilte, kam der 63-jährige Mann aus Greifswald zuvor auf einem Plattenweg unweit der Bundesstraße 111 von der Straße ab und kollidierte dort bereits mit einem Stein. Dabei wurde sein rechtes Vorderrad und die Stoßstange beschädigt. Auf einem Acker wechselte er dann das Rad, zog große Schneisen in den Acker und ließ die Felge auf dem Acker liegen.

Dann setzte er seine Irrfahrt fort, bevor sie letztendlich von der Polizei beendet werden konnte. In seinem Fahrzeug befand sich noch eine Flasche Pfefferminzlikör.

Ein Wunder, dass bei der Irrfahrt niemand verletzt wurde. Bereits wenige Stunden zuvor kam in Trassenheide zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Verursacher hatte 1,82 Promille Atemalkohol intus.

Von Tilo Wallrodt