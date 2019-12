Ein Silvester-Baby kurz vor Weihnachten, vier Geburten am 24. Dezember. Und dann noch die 1000. Geburt des Jahres in der Greifswalder Uni-Medizin: Die Babys, die in den letzten Tagen des Jahres 2019 in Greifswald und Anklam geboren wurden, sind außergewöhnlich.