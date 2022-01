Ungewöhnlicher Rettungseinsatz in Wolgast-Nord

Wolgast

Zu einem ungewöhnlichen Rettungseinsatz rückten Mitglieder der Wolgaster Feuerwehr am Sonnabend gegen 12 Uhr in Wolgast-Nord aus. Sie fuhren zu einem Neubaublock in der Robert-Koch-Straße, wo sie einen Patienten durch ein Fenster per Drehleiter aus der Wohnung beförderten und zu ebener Erde brachten. Offenbar erlaubte der instabile Zustand des Kranken keinen Transport durch das Treppenhaus.

Die Einsatzkräfte trugen spezielle Kleidung, um sich möglichst nicht zu infizieren. Quelle: Tilo Wallrodt

Eine weitere Besonderheit: Die Helfer trugen zur Eigensicherung spezielle Kleidung, Handschuhe sowie Mundschutz. Der Patient wurde mit dem Rettungsdienst weggefahren. Nach rund 45 Minuten war der Einsatz beendet.

Von Tilo Wallrodt