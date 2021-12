Prof. Ralph Weber von der Uni Greifswald hat auf einer Demo gegen die Corona-Maßnahmen in Wolgast Ministerpräsidentin Manuela Schwesig als „Diktatorin“ bezeichnet und wurde dafür vom Dekan der Staats- und Rechtswissenschaftlichen Fakultät kritisiert. Hat er zum Rechtsbruch aufgerufen? Was Weber dazu sagt.

Prof. Ralph Weber sprach am vergangenen Mittwoch in Wolgast am Hafen auf der Kundgebung gegen die aktuellen Corona-Maßnahmen. Quelle: Tilo Wallrodt