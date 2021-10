Der AfD-Rechtsaußen Ralph Weber will ab November wieder an der Uni Greifswald dozieren – als Juraprofessor. Bevor er 2016 in den Landtag wechselte, sorgte er an der Hochschule regelmäßig für Eklats. Jetzt wehren sich Studierende gegen Weber. Sie fordern ein Studium ohne ihn. Aber wollen das wirklich alle? Und was sagt er selbst dazu?