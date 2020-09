Greifswald

Ein Arzt der Universitätsmedizin Greifswald ist positiv auf Corona getestet worden. Wie die Einrichtung am Mittwoch mitteilte, ist der Mitarbeiter nach dem positiven Testergebnis am Dienstagabend umgehend in Quarantäne geschickt worden.

Patienten, die vom infizierten Arzt behandelt wurden, seien isoliert worden und würden ebenfalls auf Corona getestet sowie auf Symptome untersucht. „Dieser Fall zeigt, dass es richtig ist, weiter wachsam zu bleiben“, sagte der Leiter des Krisenstabs, Professor Klaus Hahnenkamp.

Nach Informationen der OSTSEE-ZEITUNG werden drei weitere Ärzte sowie mehrere Mitarbeiter aus dem Pflege- und Funktionsbereich in Quarantäne geschickt. Wer engen Kontakt zum Mediziner hatte, ist für mindestens sieben Tage vom Dienst entbunden. Sie werden getestet und untersucht. Aus Datenschutzgründen machte das Krankenhaus keine Angaben zu Fachbereich, Geschlecht und Alter des Infizierten.

Als Sicherheitsmaßnahme schränkt die Universitätsmedizin nun den Betrieb der planbaren Operationen ein. Die betroffenen Patienten würden informiert. Notfälle würden jederzeit versorgt.

„Die Zeit von Corona ist eben noch nicht vorbei, wie manche behaupten“, so Hahnenkamp weiter. Die im Krankenhaus festgelegten Kontrollmechanismen haben seiner Einschätzung nach gegriffen. Der Betroffene habe sich zu jedem Zeitpunkt richtig verhalten.

Dritter Corona-Fall von UMG-Mitarbeitern

Wie sich der betroffene Arzt infiziert hat, ist bislang unklar. Ausgeschlossen wird lediglich, dass das Virus aus einem Urlaub mitgebracht wurde.

In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt wird nun intensiv nach dem Übertragungsweg gesucht. Schwerpunkt seien die Nachverfolgung der Kontakte und die Tests der Kontaktpersonen, sagte eine Sprecherin des Landkreises.

Es handelt sich bereits um dritten Corona-Fall von Mitarbeitern der Universitätsmedizin, aber um den ersten, der zu größeren Einschränkungen führt. Beim ersten Fall hatte sich der Betroffene außerhalb infiziert und kam erst in die UMG, als keine Ansteckungsgefahr mehr bestand, wie ein Sprecher sagte. Im zweiten Fall sei ein kleines, überschaubares Team von der Quarantäne betroffen gewesen.

Von Martina Rathke