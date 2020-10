Mit dem Weggang von Vorstandschef Claus Dieter Heidecke werden gleich drei Posten an der Universitätsmedizin frei. Einen Nachfolger in der Chirurgie gibt es schon, die beiden Stellen Kaufmännischer Vorstand und Ärztlicher Vorstand muss der Aufsichtsrat neu besetzen. Denn auch Marie le Claire wechselt zum Jahresende in die Hauptstadt.