Universität Greifswald veröffentlicht Podcast-Folge über Mikroben

Greifswald

Das Thema „ Bioökonomie“ ist ziemlich sperrig und umfangreich, dabei verbergen sich hinter dem Begriff unendlich viele Chancen und Möglichkeiten für die Wirtschaft der Region. Schließlich geht es um nichts geringeres als das Verarbeiten biobasierter – und somit nachwachsender – Stoffe oder die Verwendung biobasierter Methoden.

Neue Folge am Mittwoch

Dass dieses Thema viel mehr Beachtung finden muss, dachte sich auch das Podcast-Team der Universität Greifswald bei der Entwicklung seines Projekts „Faktensammler – Der Bioökonomie-Podcast“. Jetzt steht die dritte Folge vom „FaktenSammler – Der BioÖkonomie-Podcast“ in den Startlöchern. Am Mittwoch (30. September) wird die dritte Folge veröffentlicht.

Anzeige

In dieser Folge zum Thema „Die Welt der Mikroorganismen“ kommen Prof. Dr. Tim Urich (Professor der Mikrobiologie an der Universität Greifswald), Dr. Stephanie Markert (Doktorin der Mikrobiologie an der Universität Greifswald) und Dr. Mia Bengtsson (Doktorin der Mikrobiologie an der Universität Greifswald) zu Wort. Sie führen den Hörer in die spannende Welt der Mikroorganismen ein.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Wissenswertes über die „kleinen Superhelden“

Die mikroskopisch kleinen Lebewesen – auch Mikroben genannt – lassen sich nämlich auf fast allen Oberflächen finden und bilden den bei weitem größten Anteil an Biomasse auf unserem Planeten. Doch gibt es noch viel zu erforschen und zu entdecken in der Welt der Mikroben.

Was dies genau ist und warum sie als kleine Superhelden bezeichnet werden, das verraten die drei Mikrobiologen im Interview. Anhören können Sie die Folge sowohl unter www.uni-greifswald.de/faktensammler als auch auf bekannten Podcast-Portalen. Die vierte Folge wird sich mit dem Moor beschäftigen und ist für Ende Oktober geplant.

Von az