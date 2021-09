Unser Gesicht des Tages: Sabine Hoppach aus Wolgast

Wolgast

Ihr Gesicht kannte am Samstag fast jeder Halbmarathonläufer in Wolgast. Wer durch das Ziel beim Usedomer Halbmarathon gelaufen kam, musste zwangsläufig an Sabine Hoppach vorbei. Die Ehefrau vom Vereinsvorsitzenden Manfred Hoppach überreichte jedem Teilnehmer mit einem Lächeln im Gesicht seine wohlverdiente Medaille – den Frauen natürlich ebenfalls. Wie Ehemann Manfred erklärt, wurde die komplette Familie im Start- und Zielbereich eingesetzt. „Unsere Töchter verteilen hinten das Wasser an die Finisher und meine Frau kümmert sich um die Ausgabe der Medaillen“, sagt er. Eine sehr schöne Aufgabe, denn oft denken die Läufer das gesamte Rennen nur an ihre Medaille. Und am Ende hängen sie an der Wand, werden in Vitrinen gehängt oder finden einen besonderen Platz i der Wohnung. Manfred Hoppach war glücklich, dass die Veranstaltung nach zwei Jahren wieder stattfinden konnte. Und das mit ganz vielen glücklichen Läufern.

Von Hannes Ewert