Unstimmigkeiten: Corona-Demos in Wolgast nun am Dienstag und am Mittwoch

Wolgast

Mit Verkehrsbehinderungen ist am Dienstag und Mittwoch dieser Woche in Wolgast zu rechnen, weil an beiden Tagen in der Stadt Demonstrationen gegen die geltenden Coronamaßnahmen und die bevorstehende Impfpflicht stattfinden.

Darauf weist der Landkreis Vorpommern-Greifswald als Versammlungsbehörde hin. An beiden Tagen kann die Bundesstraße B 111 im Stadtgebiet in der Zeit von 18 bis 21 Uhr zeitweise in beiden Richtungen voll gesperrt werden.

Das weitere Stadtgebiet von Wolgast ist in dieser Zeit ebenfalls von Sperrungen betroffen, da die jeweiligen Aufzüge durch die Innenstadt führen werden. Verkehrsteilnehmer werden daher um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten.

Der Grund, aus dem es zwei Demos in Wolgast gibt, waren Unstimmigkeiten im Organisationsteam der bisherigen Mittwochsdemo mit einem Mitglied zur namentlichen Anmeldung der Veranstaltung. Es wurde daher entschieden, die Kundgebung und den Aufzug durch die Stadt künftig auf den Dienstag zu legen. Zugleich habe man sich von der Person getrennt, die die Unstimmigkeiten ausgelöst habe, hieß es in Bekanntmachungen.

Die nun ausgeschlossene Person hält aber an der für Mittwoch avisierten Demo fest und will sie mit eigenen Mitstreitern organisieren und durchführen.

Von Cornelia Meerkatz