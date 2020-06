Unternehmerverband Vorpommern jetzt auch in Stettin präsent

Mit seiner Präsenz in Stettin will der Unternehmerverband Vorpommern Kontakte zwischen Unternehmen beiderseits der deutsch-polnischen Grenze fördern. Das Land MV fördert die neue Geschäftsstelle mit 6000 Euro aus dem Vorpommern-Fonds.

