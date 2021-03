Unternehmerverband fordert mehr Impfungen für Vorpommern-Greifswald

Greifswald/Insel Usedom

Weil im Landkreis Vorpommern-Greifswald die Coronainfektionen immer noch sehr hoch sind und die Zahl nicht zurückgeht und deshalb Lockerungen für die Wirtschaft vor Ort immer noch in weiter Ferne sind, fordert der Unternehmerverband Vorpommern von der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und der Landesregierung MV, dass in Vorpommern-Greifswald mehr als andernorts geimpft wird.

„Wir haben intensiv mit unseren Mitgliedern beraten. Es wird während dieser Pandemie immer viel von Solidarität und Zusammenhalt gesprochen. Deshalb fordern wir, dass in der Impfstrategie jetzt gesellschaftsübergreifend Solidarität gezeigt und in Gebieten wie Vorpommern-Greifswald mit schwer beherrschbaren und sehr hohen Infektionszahlen verstärkt geimpft wird. Auch dort will und muss die Wirtschaft doch endlich wieder durchstarten“, erklärt Gerold Jürgens, Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern.

Hilfe von Bundeswehr, THW und privaten Sicherheitsfirmen

Das Impfen selbst müsse von erfahrenem medizinischen Personal durchgeführt werden, aber bei der Organisation und Durchführung eines zügigen Impfens sollte in ganz MV die Bundeswehr, das Technische Hilfswerks und private Sicherheitsfirmen eingesetzt werden.

„Und sobald in wenigen Wochen genügend Impfstoff zur Verfügung steht, ist als mittelfristiges Ziel eine durchgehende 24-Stunden-Impfstrategie in MV anzustreben“, fügt er gleich noch eine Forderung an.

Politischer Aufschrei sicher

Jürgens weiß, dass er mit solchen Forderungen einen politischen Aufschrei provoziert. Den Präsidenten des vorpommerschen Unternehmerverbandes ficht das nicht: „Die Politik muss endlich entscheiden, was sie will: Rumzetern oder ein konsequentes parteiübergreifendes Agieren im Krisenmanagement und damit ein gegenseitiges Unterstützen.“

Wenn es Letzteres sei, dann sollten wahlkampforientierte Profilierungen der politischen Entscheidungsträger – egal welcher Partei – eingestellt werden. „Wenn wir die Pandemie in den Griff kriegen wollen, können wir nicht einen Landkreis gegen den anderen ausspielen. Das gilt auch in der Wirtschaft. Körpernahe Dienstleistungen gegen Hotellerie und Gastronomie ist völlig unsinnig“, so der Präsident.

Für den Verband gebe es daher nur das sofortige Öffnen des Einzelhandels und der Gastronomie unter strikter Einhaltung bewährter Hygienekonzepte. „Nach dem ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr sind Hotels auf Usedom mit bis ins letzte Detail durchdachten Hygienekonzepten an den Start gegangen und haben damit bundesweit für Aufsehen gesorgt. Warum soll das jetzt nicht mehr funktionieren? Hoteliers und Gastronomen haben sogar noch nachgeschärft“, meint Jürgens.

Systemwechsel im Leben mit Corona gefordert

Ziel muss es deshalb die Öffnung der Hotels und Beherbergungsbetriebe spätestens zu Ostern sein, ansonsten riskiere man eine riesige Pleitewelle. Die Forderung nach einem Systemwechsel in einem Leben mit Corona erreiche ihn täglich. Möbelhaus-Inhaberin Sabine Theißen aus Greifswald etwa sagt, dass es im Einzelhandel sehr gute Konzepte gebe – mit Terminvereinbarung, Erhöhung der Quadratmeterfläche für jeden einzelnen Kunden, Maskenpflicht, Spuckschutzwänden, Hände- und Flächendesinfektion, Mindestabstand.

Auch Fischsomelier André Domke von der Insel Usedom will sich vor dem Virus nicht ewig wegducken. „Detaillierte Hygienekonzepte setze ich gerne und sofort um. Sie sind das eine. Aber ich will von Schwerin endlich eine klare Strategie für die Zukunft sehen. Das war genug Lockdown.“

Schwerin: Solidarisch ist Prioritätenimpfung

Aus Schwerin hieß es dazu gestern: MV impfe nach der Bundesimpfverordnung mit verschiedenen Prioritäten. „Das ist solidarisch, weil zuerst die schwächsten Mitglieder geimpft werden. Potenzial besteht bei Personen, die unter 65 Jahre sind und in die höchste Priorität gehören. Das sind Personen, die ältere oder pflegebedürftige Personen regelmäßig in stationären oder teilstationären Einrichtungen behandeln, betreuen oder pflegen. Wir wollen im März jetzt die Terminvergabe für die unter 65-Jährigen der Priorität 2 (Hohe Priorität) öffnen. Dazu zählen auch Lehrkräfte und Erzieher“, so Gunnar Bauer, Sprecher des Wirtschaftsministeriums.

Von Cornelia Meerkatz