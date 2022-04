Unterricht im Freien: Fünftklässler aus Ückeritz in der Natur unterwegs

Ückeritz

Die Schüler der 5. Klasse der Regionalschule Ückeritz hatten kürzlich einen Umwelttag an ihrer Schule. Sie hatten sich mit ihren Lehrerinnen Karin Thomas, Dinah Hamm und der Integrationshelferin Nathalie Engelmann gut für den Geländeeinsatz vorbereitet. Teils in Arbeitskleidung und mit Einmalhandschuhen ausgestattet, trafen sie auf Sylvia Schulz vom Forstamt Neu Pudagla und Leif Erik Bratner, welcher ein Freiwilliges Ökologisches Jahr leistet.

Für den jungen Mann war es eine Premiere. War er bislang bei Führungen nur Begleiter, so durfte er erstmals eine Klasse führen und den Baum des Jahres vorstellen. Doch der Reihe nach. Zunächst sammelten die Teenager Müll am Rande eines Weges, der zum Wockninsee führt. Der Unrat wurde in Plastiksäcke gesteckt und später fachgerecht getrennt.

Tom, Felix und Dominik pflanzten ein Rotbuchen-Bäumchen auf der Jahresbaum-Allee in der Nähe des Kletterwaldes Ückeritz. Quelle: Dietmar Pühler

Quiz zu den Abfällen

Daraus machte die Forstamtsmitarbeiterin ein Quiz. Die Jungen und Mädchen sollten die Abfälle in ihren Müllsäcken inspizieren und sagen, was am schnellsten verrottet und was am längsten braucht. Dabei half ihnen ein Übersichtsblatt, das die Verrottungsdauer verschiedener Hinterlassenschaften aufzeigte. Eine im Wald gefundene Baumwolldecke braucht etwa fünf Jahre, eine Plastikflasche dagegen 450 Jahre, bis sie verrottet ist.

Papiertaschentücher fanden sich bei fast jedem im Müllsack. Diese benötigen je nach Standorteigenschaft sechs Wochen bis fünf Jahre, bis sie von Mikroorganismen vollständig zersetzt sind. Während Zigaretten zehn Jahre brauchen, liegt Metall rund 300 Jahre im Wald, Glas sogar unfassbar lange 50 000 Jahre, bis nichts mehr davon übrig ist.

Dagegen ist selbst die Lebensdauer eines Baumes kurz, obwohl die Rotbuche, die in diesem Jahr „Baum des Jahres“ ist, 350 Jahre alt werden kann. „Eine Plastikflasche würde die Buche überleben“, machte Sylvia Schulz deutlich. Während die einen noch mit dem richtigen Trennen des Mülls beschäftigt waren, durften andere Schüler die Pflanzung des Jahresbaumes vornehmen.

Jamila, Emma und Amy gossen die junge Rotbuche an, die nun der jüngste Spross auf der Jahresbaumallee ist. Diese wurde bereits 1989 vom Forstamt Neu Pudagla und vom Maxim-Gorki-Gymnasium Heringsdorf angelegt. Quelle: Dietmar Pühler

Rotbuche gepflanzt

So hoben Leonie, Emma und Josie das Pflanzloch aus, in das Tom, Felix und Dominik einen Buchen-Schössling setzten und das Pflanzloch mit Erde auffüllten. Schließlich gossen Jamila, Tony und Amy die Rotbuche an, damit sie gut gedeihen möge. Fortan muss das Bäumchen ohne Hege und Pflege auskommen. „Im Wald wird nicht gegossen“, stellte Försterin Sylvia Schulz klar.

Sie erklärte auch, warum die Rotbuche nach 1990 erneut zum Baum des Jahres gekürt wurde. Denn die Rotbuche steht sinnbildlich für die Klimakrise, obwohl sie eigentlich unkompliziert und pflegeleicht ist. Doch die extremen Temperaturen und Trockenperioden, wie wir sie in den Jahren von 2018 bis 2020 hatten, machen sich selbst an der Buche bemerkbar, die von der Krone herab verkahlt.

Zum Glück, so Sylvia Schulz, hat es im vergangenen Jahr wieder mehr Niederschlag gegeben, sodass wieder Hoffnung für die Buche besteht. Im Wald rund um das Forstamt Neu Pudagla treibt der in unseren Breiten häufigste Laubbaum an vielen Stellen von selbst aus. Ob die frisch gepflanzte Buche zu einem stattlichen Baum heranwächst, können die Fünftklässler in den kommenden Jahren nun selbst beobachten.

Leif Erik Bratner (re.) absolviert ein Freiwilliges Ökologisches Jahr beim Forstamt Neu Pudagla. Am Freitag unterstützte er diese Fünftklässlerinnen beim richtigen Sortieren von Müll. Quelle: Dietmar Pühler

Und wie fällt das Resümee der Betreuerinnen am Ende des Umwelttages aus? „Wenn die Schüler sagen, es ist schöner als ein Schultag, dann hat man viel erreicht“, findet Sylvia Schulz und erntet Zustimmung von den beiden Klassenlehrerinnen.

Von Dietmar Pühler