Untersuchungen haben gezeigt: Ziesebrücke hat hohen Sanierungsbedarf

Wolgast/Hohendorf

Die Stadt Wolgast bereitet umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Brücke über die Ziese im Verlauf des Radweges zwischen Wolgast und Hohendorf vor. Wie aus dem kommunalen Instandhaltungsplan für 2022 hervorgeht, haben in den Jahren 2019 und 2020 intensive Untersuchungen an dem zu DDR-Zeiten anstelle einer Holzbrücke errichteten massiven Bauwerk stattgefunden. Im Ergebnis sei ein hoher Sanierungsaufwand festgestellt worden.

Würden die betreffenden Maßnahmen „nicht zeitnah eingeplant und durchgeführt, ist mit größeren Schäden zu rechnen, die eine Brückensperrung nach sich ziehen können“, heißt es. Hauptsächlich seien Betonsanierungen, aber auch die Erneuerung des Brückengeländers erforderlich. Von Gesamtkosten in Höhe von 300 000 Euro ist die Rede und davon, dass zur Finanzierung des Vorhabens keine Aussicht auf die Ausreichung öffentlicher Fördermittel bestehe.

Laut Auskunft der Stadtverwaltung wurde für die Ziesebrücke 2014 ein sogenanntes Brückenbuch erstellt. Dies sei vor dem Hintergrund geschehen, dass der Zustand von Brücken regelmäßig zu prüfen sei, da diese zu Ingenieurbauwerken zählten. Die Planung für die erforderlichen Bauarbeiten will die Stadt im nächsten Jahr in die Wege leiten. Der Baubeginn sei für 2023 geplant.

Brücke blieb beim Radwegbau ausgespart

Der über die Brücke führende asphaltierte, etwa 2,5 Kilometer lange Radweg von Wolgast nach Hohendorf war 2015/2016 gebaut und am 18. Juni 2016 seiner Bestimmung übergeben worden. Die Gesamtkosten für das Radwegbau-Projekt beliefen sich seinerzeit auf 911 000 Euro, wobei die Brücke selbst vom Wegeausbau ausgespart blieb. 90 Prozent der Summe trug das Wirtschaftsministerium, während das Innenministerium den Eigenanteil der Stadt um 70 000 Euro stützte. Den Rest zahlte die Kommune.

Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) bedauert, dass die Stadt die Kosten für die Brückensanierung nun allein schultern müsse. „Wären Schäden bereits vor 2016 festgestellt worden, wären die nötigen Arbeiten sicher als Teil des Radwegbaus ebenfalls zu 90 Prozent gefördert worden“, meint er. Zwar sei die Überführung auch schon damals überprüft, ihr Zustand jedoch für in Ordnung befunden worden.

Von Tom Schröter