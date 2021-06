Usedom

Ab Freitag, den 4. Juni, dürfen Hotels in MV wieder Gäste aus allen Bundesländern empfangen. Wer spontan noch eine Unterkunft für das Wochenende auf der Insel Usedom sucht, hat Glück. Viele Hotels sind noch nicht ausbucht. Schlechter stehen die Chancen allerdings während der Sommerferien – vor allem in kleineren Häusern.

Die OZ hat eine Auswahl an Hotels zusammengestellt, die am kommenden Wochenende und in den Sommerferien noch freie Kapazitäten haben.

Spontanurlauber in Seetelhotels auf Usedom herzlich willkommen

In den Häusern der Seetelhotels – unter anderem in Koserow, Ahlbeck und Heringsdorf vertreten – ist die Belegung an diesem Wochenende und in der nächsten noch sehr gering. „Spontanurlauber sind herzlich willkommen“, teilt Dana Isler, Cluster Revenue Managerin, mit. Und auch ab Ferienbeginn gebe es in den meisten Häusern noch Kapazitäten: Ab 18. Juni seien rund 80 Prozent der Zimmer ausgebucht, in der letzten Juniwoche etwa 60 Prozent.

Die Preise variieren je nach Haus von 164 Euro im Doppelzimmer bis zu 595 Euro in der „Kaiser Suite“ jeweils pro Nacht und inklusive Frühstück.

Nur noch wenige Zimmer im Panorama-Hotel Bansin

Das Panorama-Hotel in Bansin hat am Wochenende und in der kommenden Woche nur noch wenige Zimmer frei. „Etwa fünf der 27 Zimmer sind noch nicht belegt“, sagt eine Mitarbeiterin auf Nachfrage. In den Wochen danach ist das Hotel so gut wie ausgebucht.

Wer dort noch Urlaub machen möchte, sollte sich also beeilen. Preislich liegen die Zimmer zwischen 118 und 140 Euro pro Nacht.

Von Pauline Rabe