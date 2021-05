Heringsdorf/Koserow

„Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht“, sagt Nadine Riethdorf, Vorsitzende des Tourismusverbandes Insel Usedom (TVIU). Riethdorf meint damit vor allem die Vorbereitung auf die ankommenden Gäste und die Schaffung der erforderlichen Testkapazitäten dafür. Dann verkündet sie stolz: „Auf Usedom gibt es flächendeckend in jedem Seebad und zudem noch in vielen anderen kleineren Orten Testzentren. Wir haben auf kurze Wege und lange Öffnungszeiten geachtet, um langes Anstehen zu vermeiden. Wir sind gewappnet und freuen uns sehr auf unsere Gäste.“

Die dezentrale Schaffung von größeren und kleineren Testzentren war bereits in Vorbereitung, seit die Touristiker der Insel Usedom gemeinsam mit den Verbänden, Kommunen und Ämtern die Öffnung für den Tourismus forderten. Zusammen mit vielen Partnern wurden Testmöglichkeiten geschaffen und ein engmaschiges Netz über die gesamte Insel gelegt. Dank dieses Vorlaufes, so schätzt Riethdorf ein, habe man sehr gute Lösungen hinbekommen.

Region hat zusammengehalten

Michael Raffelt, Vorsitzender des Hotelverbandes Insel Usedom, nennt noch einen weiteren Grund, warum man optimistisch auf die Ankunft der Gäste schaue. „Wir haben als Region agiert, die zusammenhält. Das, was lange von vielen Seiten gefordert wurde, ist eingetreten. Usedom spricht mit einer Stimme“, erklärt der gestandene Hotelier.

Er verweist auf das gemeinsame Schreiben aller Verbände, Ämter, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der Insel und der Stadt Wolgast am Freitag vor Pfingsten an die Ministerpräsidentin, den Wirtschaftsminister und den Landrat, in dem angesichts von Inzidenzen in den einzelnen Ämtern und Kommunen zwischen 12 und 40 noch einmal eine schnellere Öffnung des Tourismus auf der Insel für Gäste aus ganz Deutschland gefordert wurde. „Das dann doch sehr schnelle Reagieren mit neuen Öffnungsszenarien ist für uns der Beweis, dass man gemeinsam viel erreichen kann“, freut sich Raffelt.

Testnetzwerk in den Kaiserbädern

Eine ganz besondere Teststrategie präsentieren dabei die Kaiserbäder. Sie haben ein sogenanntes „Testnetzwerk“ mit erfahrenen Partnern entwickelt und präsentieren den Gästen sowohl online als auch in gedruckter Form als Flyer eine Übersicht aller 21 Testzentren in den Kaiserbädern Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck. Aufgelistet ist dabei, wo sich die Testzentren genau befinden, wie die Öffnungszeiten sind, wie sie zu erreichen sind und ob sich in der Nähe Parkplätze befinden. „Als sich abzeichnete, dass es doch im Juni mit der Beherbergung wieder losgeht, haben wir mit unseren Vorbereitungen begonnen“, sagt Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos). Inzwischen ist klar: Bereits am Freitag (28. Mai) sind Übernachtungen zunächst von Menschen aus MV wieder möglich.

Marisken ist sich sicher: Die Mühe und Akribie sowie das Finden zahlreicher Partner würden sich nun auszahlen. Wenn es dabei bleibt, dass sich Urlauber alle 72 Stunden testen lassen müssen, könne das definitiv von den vorhandenen Kapazitäten her geleistet werden, versichert die Bürgermeisterin. Auch die Möglichkeit, einen PCR-Test zu machen, sei gegeben.

Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann spricht von einer ausgezeichneten Vorbereitung. „Wir haben darauf geachtet, dass sich gerade an der Promenade, wo sich für gewöhnlich sehr viele Urlauber aufhalten, viele Testzentren befinden. Wir sorgen dafür, dass trotz der erforderlichen Auflagen zur Eindämmung der Pandemie die Urlauber ihren Aufenthalt auf Usedom genießen können und sie genügend Zeit haben, Strand, Sonne und Ostsee zu genießen“, betont er.

Zwei Drive-in-Testzentren an den Zufahrten

Auffallend ist, dass die Akteure nicht nur bis vor die eigene Haustür gedacht haben, sondern getreu dem ausgegebenen Motto „Urlaub auf Usedom ist sicher“ Weitsicht walten ließen. So befinden sich an den Zufahrten der B 110 und B 111 Drive-in-Testzentren in Mellenthin auf dem Gelände des Landgasthofes Klein und im Wolgaster Ortsteil Hohendorf neben dem Autohaus Burmeister. „Gerade wenn Urlauber von weither anreisen und sie womöglich noch im Stau standen, ist es manchmal schwierig, einen aktuellen Negativtest vorzulegen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Wir bieten mit diesem Drive-In-Testzentren die Möglichkeit, ohne Stress die erforderlichen Papiere mitzubringen“, meint Michael Raffelt.

Buchungen zeigen: Gäste wollen an die Ostsee

Der Chef der Seetel-Gruppe, Rolf Seelige-Steinhoff, findet, dass dieses gemeinsame Agieren für eine schnellere Öffnung des Tourismus und die enge Zusammenarbeit bei der Schaffung der erforderlichen Testkapazitäten die neue Qualität zeigen, wie sich diese Region als Ganzes betrachtet. Das motiviere Hoteliers und Mitarbeiter, in der kurzen Zeit bis zur Begrüßung der ersten Gäste auf Usedom alles so vorzubereiten, dass sich jeder willkommen und wohl fühlt. „Die täglich wachsenden Buchungen zeigen, dass die Gäste Sehnsucht nach Usedom haben“, freut er sich.

Von Cornelia Meerkatz