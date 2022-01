Zinnowitz/Heringsdorf

Hier einen Euro mehr für das Mietfahrrad, dort mehr Geld für die Unterkunft und am Ende des Tages kostet das Bier im Restaurant mehr als im Vorjahr. Der Urlaub auf der Insel Usedom wurde in den vergangenen Jahren immer teurer. Durch die Corona-Krise und die angezogenen Preise im Lebensmittel- und Energiebereich verschärfte sich die Situation nochmals.

„Die Preise sind querbeet überall gestiegen“, erklärt Krister Hennige, Vorsitzende der Dehoga in der Region. Ob das einzelne Hotelbett, das Fischbrötchen, der Strandkorb oder auch das Frühstücksei im Restaurant: bereits im Vorjahr wurden die Preise um 15 bis 25 Prozent in einigen Bereichen angehoben, erklärt er. Die Ursachen für die Preissteigerungen sind vielfältig. „Ein Grund ist auch die Anhebung des Mindestlohnes sowie die erhöhten Energie- und Lebensmittelpreise“, sagt er. Letztere sind um bis zu 15 Prozent gestiegen.

Die Preise steigen, doch im Moment ist eigentlich die Hauptbuchungszeit für den Sommer. „Die Angestellten haben in der Regel bis zum Januar ihren Urlaubsantrag bei ihrem Vorgesetzten eingereicht und haben dann Planungssicherheit für ihren Sommerurlaub“, sagt er. Noch vor wenigen Jahren waren 60 bis 70 Prozent der Betten für den Sommer bereits Anfang des Jahres belegt. „Vielen Urlaubern ist die Lage durch die aktuelle Corona-Situation noch zu ungewiss und sie buchen lieber kurzfristig und spontan“, so Hennige.

„Qualität muss sich durchsetzen“

„Die Preise des täglichen Lebens werden noch ein riesiges Thema, wenn der Mindestlohn auf zwölf Euro angehoben werden sollte“, sagt Nadine Riethdorf, Vorsitzende des Tourismusverbandes Insel Usedom. Ob Kino, Schwimmbad oder auch Wellnessangebote – überall wird an der Preisschraube gedreht. „Den wohl größten Unterschied wird man in Zukunft zwischen den Hotels und Ferienwohnungen sehen. Die Hotels beschäftigen Angestellte, die wiederum ihre Familie ernähren. Und in den Hotels werden Qualitätsstandards gesetzt, die man woanders nicht findet“, sagt sie.

UTG-Chef: Urlauber sollen Mut zur Buchung beweisen

„Viele sind mit der Urlaubsbuchung noch zurückhaltend, denn die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei“, sagt Michael Steuer, Chef der Usedom Tourismus GmbH. Doch Steuer appelliert an die künftigen Gäste, jetzt schon ihren Urlaub zu buchen. „Die vergangenen beiden Sommer haben gezeigt, dass Corona in der Hauptsaison keine große Rolle spielt. Die Menschen sind unter anderem am Strand, auf dem Rad oder zu Fuß unterwegs“, sagt er. Er hofft, dass die Urlauber Mut zur Buchung beweisen. Sollte es zu Einschränkungen kommen, haben die Ferienanbieter ihre Stornierungsgebühren sehr kundenfreundlich optimiert. „Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man noch umbuchen kann. In der Regel läuft dies relativ unkompliziert“, sagt er.

Maßvoller Umgang mit der Preisanhebung

Auch der UTG-Chef beobachtete in den vergangenen Jahren, dass die Preise angezogen wurden. „Die Preisgestaltung und die damit gestiegenen Preise in der Branche sind ein sehr sensibles Thema. Viele Menschen denken, dass sich die Hoteliers und Ferienwohnungsbetreiber einfach die ‚Taschen vollhauen‘ wollen. Aber dem ist bei Weitem nicht so. Auch sie spüren die höheren Einsätze beim Wareneinkauf, bezahlen ihren Mitarbeitern mehr Lohn oder haben mit gestiegenen Energiepreisen zu tun. Da setzt sich eine große Preisspirale in Gang“, erklärt er. Im vergangenen Jahr kam hinzu, dass der Reisetourismus in Mecklenburg-Vorpommern erst Anfang Juni einsetzte und damit das Oster- und Pfingstgeschäft wegfiel.

Steuer appelliert an die Unternehmen, mit Preissteigerungen maßvoll umzugehen. „Viele Gäste erwarten bei höheren Preisen auch eine höhere Qualität, aber das kann mitunter gar nicht möglich sein. Wichtig ist, dass die Angebote stetig weiterentwickelt und verbessert werden“, erklärt er.

Inflation treibt auch die Preise in die Höhe

„Die Inflation liegt derzeit bei fünf Prozent und hinzu kommen höhere Preise bei Bauleistungen oder Reparaturen. All die Kosten müssen mit beachtet werden, wenn es um die Kalkulation für die Zimmerpreise geht“, erklärt Frank Römer, Chef des Familien- und Wellnesshotels Seeklause in Trassenheide. Noch vor ein paar Jahren waren Preissteigerungen von zwei bis drei Prozent normal, aber durch die Corona-Krise haben sich die finanziellen Rahmenbedingungen noch mal zugespitzt. „Alle Unternehmen haben im Corona-Lockdown geschaut, welche Kosten man einsparen kann – ohne dabei die Qualität zu vernachlässigen. Die Zukunft der Insel soll sein, dass man mehr auf Qualität statt auf Quantität setzt. Und Billigtourismus geht in den heutigen Zeiten nicht mehr“, erklärt er. Eine Steigerung von zehn Prozent gegenüber den Vorjahren sei für ihn realistisch. „Es geht dabei nicht mal mehr um den Gewinn, sondern darum, auf dem gleichen Level weiterzuarbeiten“, so Römer.

Derzeit buchen allerdings viele Familien – die an die Ferienzeiten gebunden sind – ihre Urlaubsreise für den Sommer. „Die Urlauber buchen aufgrund der Wetter- und Corona-Lage zwar immer kurzfristiger, aber wer jetzt sein Quartier für den Sommer bucht, kann zum einen den Frühbucherrabatt mitnehmen und hat noch die Auswahl. Je näher der Sommer rückt, desto begrenzter ist das Angebot“, erklärt er.

Von Hannes Ewert