Usedom

Im Usedomer See-Center könnten schwimmende Ferienhäuser, sogenannte Floating Houses, für eine ganzjährige Belebung und für klingende Münzen in der klammen Haushaltskasse sorgen. Der amtierende Bürgermeister Olaf Hagemann informierte am 6. April, dass es vonseiten der FHG Floating House GmbH ernsthaftes Interesse gebe, im Usedomer Hafen zu investieren. Die in Berlin ansässige Firma kann auf vielversprechende Reverenzen aus Kröslin und Peenemünde verweisen und ist darüber hinaus deutschlandweit aktiv.

In Peenemünde gibt es bereits Floating-Häuser. Quelle: privat

Wie Olaf Hagemann erklärt, scheint mittlerweile auch eine Hürde mit dem Landesförderinstitut genommen. Die Behörde fordert bei einer Verpachtung ausgegebene Fördermittel in erheblichem Maße zurück.

„Wir haben deshalb in Schwerin vorgesprochen, wo unser Vorhaben positiv in Erwägung gezogen wurde“, sagt Projektentwickler Dr. Eckbert Flämig auf OZ-Nachfrage. „Wir würden für 14 schwimmende Ferienhäuser an den Bootsstegen etwa 45 Prozent Frontlänge in Anspruch nehmen und dafür anteilmäßig Fördermittel zurückzahlen.“

Usedom-Liebhaber war von großzügiger Hafenanlage überrascht

Flämig bezeichnet sich selbst als passionierten Usedom-Urlauber, der auf einer seiner Ausflüge in die Inselstadt von der großzügigen Hafenanlage überrascht war. Bei näherer Beschäftigung sei ihm klar geworden, dass der Wasserwanderrastplatz in seiner jetzigen Struktur nur mäßig erfolgreich sein werde.

So sehen die Floating Häuser in Peenemünde von der Wasserseite aus. Quelle: privat

„Ich bin jedoch davon überzeugt, dass bei einer Kombination beider Angebote, also Wasserwanderrastplatz und ganzjährig zu nutzender schwimmender Ferienhäuser schnell Leben einzieht. Der seit Jahren anhaltende Trend, verstärkt wieder Urlaub im Inland zu machen, spielt uns hierbei in die Karten. Ich glaube sogar, dass unsere Investition sich auch nachhaltig auf die Belebung der Stadt auswirken wird. Der Dominoeffekt tritt eigentlich immer ein“, ist der Projektentwickler optimistisch. „Wenn alles gut läuft, könnten wir in zwei Jahren am Markt sein.“

Noch keinen Betreiber für den Imbiss im Hafen gefunden

„Wir werden Vertreter der Firma zu uns in die Stadtvertretung einladen und uns das Konzept vorstellen lassen“, verspricht Olaf Hagemann, der sodann beim Thema Hafen eine bittere Tatsache aussprechen muss. „Wir haben noch immer keinen Imbissanbieter. Bei allen, mit denen wir Kontakt hatten, hapert es am Personal. Aber wir versuchen es weiter.“

Von Ingrid Nadler