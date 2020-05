Urlaub in Corona-Zeiten: Wie sicher sind die Strände auf Rügen, Usedom und in Zingst

Rügen/Usedom/Zingst

Von ihren Einsätzen hängen Menschenleben ab. Doch den Rettungsschwimmern der DLRG und der DRK-Wasserwacht steht ein schwieriger Sommer bevor: Wegen der Corona-Regeln wird die Überwachung der Strände zu einer riesigen Herausforderung. Was das für sie und die Badegäste bedeutet, erzählen Rettungsschwimmer auf Usedom, auf der Insel Rügen und in Zingst hier.

Rettungsschwimmer müssen am Strand hin- und herlaufen

In Zinnowitz auf der Insel Usedom wird die Absicherung des Badebetriebes am Strand ganz anders als sonst ablaufen. „Wir haben zunächst nur den Hauptrettungsturm besetzt. Das Problem ist, dass wir auf den kleineren Türmen nicht die vorgegebenen Hygienestandards einhalten können. Dazu zählt unter anderem, dass dort eine Wasserversorgung gewährleistet sein muss, um sich regelmäßig die Hände zu waschen. Auch die Stromversorgung ist dort schwierig“, erklärt Christian Baller, Leiter des Zinnowitzer Wachturmes. Außerdem können die Rettungsschwimmer in den kleinen Türmen den Mindestabstand nicht einhalten.

Die Alternative: Die Rettungsschwimmer arbeiten ohne Turm. „Sie werden mehr am Strand hin- und herlaufen müssen – anders geht es leider nicht“, sagt Baller.

Radfahrer musste wiederbelebt werden

Derzeit bewachen er und ein Ehrenamtler den Zinnowitzer Strand. „In der ersten Woche ab dem 15. Mai war relativ wenig los. Badeunfälle, kleinere Verletzungen oder Ähnliches gab es noch nicht“, sagt er. Allerdings brauchte ein Radfahrer die Hilfe der Rettungsschwimmer. Er erlitt auf dem Radweg zwischen Zinnowitz und Trassenheide einen Herzinfarkt. „Der Mann musste wiederbelebt werden. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er ins Krankenhaus nach Greifswald geflogen“, erzählt er.

Ab heute bekommt Baller die erste personelle Unterstützung in dieser Saison. „Es kommen zwei Studenten aus Greifswald. Leider wird die Personalsuche immer schwieriger und wir haben unsere Mühen, die Türme zu besetzen“, sagt er. Hinzu kommt, dass aufgrund der Corona-Krise schon einige Rettungsschwimmer ihren Dienst an der Ostsee abgesagt haben, denn sie werden auch an vielen Seen im Landesinneren und in anderen Bundesländern gebraucht. „Überall werden Rettungsschwimmer gesucht.“ Baller hofft, dass der Strand in der Hochsaison mit zwölf ehrenamtlichen Rettungsschwimmern pro Tag abgesichert werden kann.

Verwaiste Wachtürme in Usedoms Kaiserbädern

Auch in den drei Kaiserbädern Heringsdorf, Ahlbeck und Bansin werden die neun Türme in diesem Sommer wegen der geltenden Mindestabstände und Hygieneregeln nicht alle besetzt sein. „Deshalb markieren wir die Strandabgänge als unbewacht, weil wir ehrlich sein müssen“, sagt Sebastian Antczak, Leiter der Ahlbecker DRK-Rettungsschwimmer.

Dennoch werde die Sicherheit der Badegäste gewährleistet sein. An den Haupttürmen in Heringsdorf und Bansin sollen feste 2er-Teams stationiert werden, die immer gemeinsam zu Einsätzen mit Boot, Jetski oder Quad ausrücken – und sich bei der Rettung selbst schützen müssen. „Wir müssen Personen im Wasser kontaktlos retten, dürfen sie nicht von vorn anschwimmen und werden ihnen Schwimmhilfen zuführen“, so der Rettungssanitäter. Tagsüber soll es stündlich Kontrollflüge mit Drohnen über den Strand geben.

Mit der Gemeinde sei verabredet worden, im Juli bei Bedarf Rettungsschwimmer zu mobilisieren, die zu Hause in Bereitschaft sind. Dann sollen bis zu zwölf Personen die bis dahin verwaisten Türme besetzen.

Retter in Zingst mit Mund-Nasen-Schutz

Neue Aufgaben kommen auch auf die Rettungsschwimmer von Zingst zu. Seit gut einer Woche ist der Hauptturm der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes im Ostseeheilbad mit einer Rumpfmannschaft besetzt. Seitdem wird dort desinfiziert, Mund-Nasen-Schutz angelegt und auf Abstand gearbeitet. „Die Hygienemaßnahmen wurden hochgedreht“, sagt Wachleiter Jörg Braun. Der 33-Jährige aus Zingst ist ausgebildeter Rettungsassistent und kennt sich durch seine bisher zwölfjährige Tätigkeit im In- und Ausland mit Viren und Keimen aus.

Einsatz mit Mund-Nasen-Schutz: Steve Putzger und Jörn Braun beobachten den Strand in Zingst. Quelle: Timo Richter

Angesichts der Maßnahmen gegen die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus sieht sich Jörg Braun mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Alle vier Stunden wird beispielsweise der Handlauf zu den Wachräumen desinfiziert, ebenso die Sanitärräume. Auch der Sanitätsraum wird konsequent desinfiziert, wenigstens täglich werden auch die Rettungsmittel gründlich gereinigt.

Schnittverletzungen werden nicht mehr im Wachraum behandelt

Für Jörg Braun ist es schon „ungewöhnlich, Patienten mit Mund-Nasen-Bedeckung entgegenzutreten. Der Rettungsassistent fürchtet, dass eine Behandlung von Patienten dadurch erschwert werde. Denn dazu gehöre auch ein Stück Mimik. Gerade bei der Behandlung von Kleinkindern könne eine Maske störend sein. Auch bei der Öffnung der Wachräume geben sich Jörg Braun und seine Mitstreiter inzwischen verschlossen. „Wir lassen nicht mehr jeden rein.“ Wenn bei einer kleinen Schnittverletzung nur ein Pflaster geklebt werden muss, geschieht das nun außerhalb der Wachräume an der Zingster Seebrücke.

Die fünfköpfige Rumpfbesatzung der Haupt-Rettungswache direkt am Fuß der Seebrücke in Zingst wechselt sich kontinuierlich ab. Damit soll ein längerer Kontakt der Rettungsschwimmer möglichst vermieden werden. Wenigstens drei Aktive sind derzeit im Dienst.

Ab dem 1. Juli sollen auch die Außentürme am Zingster Strand besetzt werden. Die Stärke des Teams in dem Seeheilbad wächst dann auf 18 Rettungsschwimmer. „So viele sollten es sein“, sagt Jörg Braun. Der Wachleiter geht davon aus, dass die Stärke gehalten werden kann. Bislang wurde nur Schülern ein Einsatz verwehrt, schließlich gebe es Einschränkungen beim Schulbesuch.

Schild mit Hygienehinweisen am Wachraum auf Rügen

Auch wenn der eigentliche Start erst am 1. Juni ist: Der DLRG-Hauptturm des Ostseebades Sellin auf der Insel Rügen ist schon besetzt. Die Brüder Winfried und Dietmar schieben am Südstrand ehrenamtlich Wache. An der Tür zum Wachraum hat die Kurverwaltung ein Schild mit Hygienehinweisen angebracht: Mundschutz tragen, Mindestabstand einhalten, Hände waschen. Desinfektionsmittel hängt gleich im Eingangsbereich.

Wachleiter Winfried auf dem DLRG-Turm am Selliner Südstrand. Quelle: Gerit Herold

„Weil wir Familie sind, müssen wir hier drinnen keinen Mundschutz tragen“, sagt Winfried. Aber natürlich dann, wenn die beiden ausgebildeten Wachleiter den Turm verlassen, ein Badegast zu ihnen in den Wachraum will oder sie Erste Hilfe leisten müssen. Eine Rettung im Wasser sei mit Mund- und Nasenschutz nicht machbar. Derzeit sei der Badebetrieb in der 13 Grad kalten Ostsee sehr sparsam, was aber nicht ungewöhnlich sei. „Das ist ein typisches Bild für Mai“, so Dietmar.

Die Brüder müssen es wissen: Seit 1994 kommen die Nordrhein-Westfalener jedes Jahr an den Selliner Strand, den sie wie ihre Westentasche kennen. Die Corona-Pandemie konnte sie nicht abhalten, wieder für eine beziehungsweise zwei Wochen das Badeleben hier zu bewachen.

Unterbringung der Retter wird in Corona-Zeiten zum Problem

Im Vergleich zu den Vorjahren, starten die Wasserretter in Sellin einen Monat später in die Saison. Üblich war bisher in der Hochsaison, dass auf beiden Türmen am Südstrand je vier Rettungsschwimmer stationiert sind. Zudem kontrollierten immer zwei Bootsführer den Strandabschnitt zwischen den Türmen und zwei Rettungsschwimmer waren in der Wache an der Seebrücke. Wann und wie in diesem Jahr die beiden Türme an der Seebrücke und am Cliff-Hotel besetzt werden, steht noch nicht genau fest. „Wir versuchen natürlich, sie wie sonst auch zu besetzen“, sagt Sellins Tourismusmanager Conrad Bergmann.

Ein Problem sei dabei die Unterbringungs-Situation für die „Schwimmis“. Ihnen stehen im Ostseebad zwei Wohnungen zur Verfügung, in denen jeweils sechs Rettungsschwimmer wohnen. Diese Belegung sei nun so gut wie nicht mehr umsetzbar, außer es handelt sich um eine Familie, wie sie demnächst anreist.

Von Hannes Ewert, Dietmar Pühler, Timo Richter, Gerit Herold und Thomas Pult