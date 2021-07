Rügen/Usedom

In hohen Tönen summen sie um einen herum, bringen uns um den Schlaf, kommen in Scharen und stechen gern mal zu: Mücken sind richtige Quälgeister. Und es scheint, als wäre es in Mecklenburg-Vorpommern dieses Jahr ganz besonders schlimm um die kleinen Insekten bestellt. Zumindest, wenn man den Kommentaren von Urlaubern auf den Sozialen Netzwerken glauben mag. Einige schreiben von einer regelrechten Mückenplage, andere seien aufgrund der vielen juckenden Stiche genervt gewesen und früher abgereist. Doch wie schlimm ist es wirklich auf den Inseln Rügen und Usedom mit den Insekten?

„Es kommt natürlich darauf an, wo man sich aufhält“, sagt Mareike Dorn vom Tourist-Service in Sassnitz. Beschwert hätten sich Gäste bisher noch nicht an der Touristen-Information. Direkt am Wasser gebe es kein Problem mit Mücken, dort müsse man sich eher vor den Möwen in Acht nehmen, schmunzelt sie. „Wenn man allerdings an stillen Gewässern oder im Waldgebiet spazieren geht, ist es ja normal, dass dort viele Insekten und auch Mücken sind.“

In Swinemünde wird gegen Mücken vorgegangen

Ähnliches kommt auch vom Natur-Campingplatz auf der Insel Usedom in Lütow. „Mehr Mücken als in den vergangenen Jahren sind es vermutlich nicht“, meint eine Mitarbeiterin. Zwar hätten sich vor Ort einige Leute über die Tiere beschwert und natürlich seien auch ihre Arme und Beine zerstochen, aber man sei eben auch in der Natur.

Auf der polnischen Seite der Insel Usedom scheint es hingegen extrem zu sein. In der Stadt Swinemünde wird aktiv gegen die Mücken vorgegangen, weil es so viele sind. Nur scheint sich der Aufwand dort nicht zu lohnen: Die kleinen Insekten vermehren sich zu schnell in zu kurzer Zeit. Die Firma, die sich um die Beseitigung kümmert, sei der Mückenplage nicht gewachsen, heißt es aus der Pressestelle der Stadt Swinemünde.

Expertin: „Wir haben keine Mückenplage“

Von wissenschaftlicher Seite aus sei es ein normales Mückenjahr, sagt Doreen Werner, Biologin am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF) der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Vielmehr sei es die Erinnerung an die vergangenen beiden Jahre, in denen eher wenige Mücken unterwegs waren, die es nun so extrem scheinen lässt. Die trockenen und warmen Vorjahre seien für Mücken ungünstig. In diesem Jahr ist es regnerischer – bessere Bedingungen für die Blutsauger. „Wir haben keine Mückenplage“, versichert sie und sagt, dass man bei etwa 20 Mückenanflügen pro Minute von einer Plage sprechen könne.

Von einer Mückenplage könne man nicht sprechen, eher von einem normalen Mückenjahr, sagt Mückenexpertin Doreen Werner, die hier auf dem Foto viele Mücken nach einem Hochwasser an der Oder gefangen hat. Eine Plage sei es, wenn mindestens 20 Mücken pro Minute versuchen zuzustechen. (Symbolbild) Quelle: Patrick Pleul

So schätzt es auch Ricardo Krüger ein – er macht jeden Sommer Urlaub in Göhren und war bis zum Wochenende vergangener Woche selbst auf der Insel Rügen. „So schlimm ist es gar nicht“, findet der Potsdamer. „Am Abend kamen zwar ein paar Mücken, aber dafür gibt es ja Mückenspray.“ Und der 32-Jährige sagt weiter: „Oder man bleibt einfach am Strand. Dort, wo es sehr windig war, haben die Tierchen nicht gestört.“

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das kann man gegen Mücken tun

Helge Kampen, Leiter des Labors für medizinische Entomologie des Friedrich-Loeffler-Instituts in Greifswald, hat noch weitere Tipps, wie man sich die kleinen Blutsauger vom Leib halten kann: „Insektengaze vor den Fenstern, abends und draußen Kleidung mit langen Ärmeln und Hosenbeinen sowie Mückenabwehrmittel – sogenannte Repellentien – auf den nackten Hautstellen.“

Das hilft bei Mückenstichen Die Stiche der Mücken sind oft unangenehm – denn sie jucken, kratzt man die Stelle, juckt der Stich umso mehr. Doch tatsächlich kann das Kratzen etwas Linderung verschaffen. Damit die Stelle nicht aufkratzt und sich gegebenenfalls entzündet, raten Experten, lieber mit der flachen Hand auf den Stich zu klatschen. Oder mit den Fingerkuppen zu reiben. Diese Reize wirken allerdings auch eher entzündungsfördernd als -hemmend. Hilfreicher gegen den Juckreiz ist es, den Stich zu kühlen. Kühlen aktiviert die Kälterezeptoren der Haut und andere Signale, hier der Juckreiz, werden abgeschwächt. Wärme kann ebenso helfen. Die Nerven in der Haut reagieren sensibel auf Überwärmung und die Reizweiterleitung wird abgeschaltet. So werde das Jucksignal nicht mehr übermittelt. Auch Salben oder Gels mit einem Antihistaminikum können demnach Juckreiz lindern.

Besonders stark haben sich in diesem Jahr die Wald- und Wiesenmücken oder die Hausmücken vermehrt. Für die Hausmücke sei die plötzliche und anhaltende Wärme nun besonders günstig bei der Vermehrung: Von der Eiablage der blutsaugenden Weibchen bis zum Schlupf vergeht oft nur eine Woche, erklärt Expertin Doreen Werner.

Besonders in den Gärten werden sie zur Qual, brüten in der Regentonne oder anderen Wasserbehältnissen. Helge Kampen empfiehlt daher: „Im eigenen Garten sollte man am besten alle sieben bis zehn Tage sämtliche Wasserbehälter leeren, damit die Larven ihre Entwicklung nicht abschließen können.“

Von Stefanie Ploch