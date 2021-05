Urlaubs-Start auf Usedom: Ein Hotel war schon am ersten Wochenende voll

Trassenheide

Es war mehr als ruhig auf der Insel Usedom an diesem ersten Wochenende der Tourismussaison 2021. Dennoch gibt es einen Champion, wenn es um Gästezahlen geht: Frank Römer, Inhaber der „Seeklause“ in Trassenheide. „Bei uns haben tatsächlich kurzfristig 80 Gäste aus MV eingecheckt“, sagt Römer. Er ist einer der wenigen Hoteliers, die auf Usedom ihr Haus geöffnet haben, nachdem die Landesregierung am Mittwoch kurzfristig die Öffnung der Hotels beschlossen hatte.

„Wir haben 36 Zimmer angeboten, alle mit Selbstversorgung. Das ist ein Viertel unserer Kapazität. 34 Zimmer waren davon belegt“, resümiert er. Frank Römer, der sein Hotel während des Lockdowns für Geschäftsreisende geöffnet hatte, sagt, dass er aber sowieso immer viele Urlauber aus MV im Haus hat. Die „Seeklause“ ist auf Familienurlaub und Kinder spezialisiert. „Gäste aus MV machen bei uns etwa zehn Prozent aus. In anderen Häusern sind es ein bis drei Prozent maximal“, sagt der zum Vorstand des Hotelverbandes Insel Usedom gehörende Vermieter.

Ab 4. Juni mit eigenem Testzentrum am Start

Zu jenen Gästen, die kurz entschlossen gebucht haben, gehört Andrea, eine alleinerziehende Mutter aus Löcknitz, mit ihrem vierjährigen Sohn Niklas. „Es war ein wunderschönes Wochenende. Ich wäre gerne länger geblieben, aber so schnell bekommt ja niemand Urlaub, wenn er berufstätig ist. Aber ich komme bestimmt wieder“, sagt sie.

Andrea und ihr vierjähriger Sohn Niklas aus Löcknitz verbrachten ein wunderbares Wochenende in der "Seeklause". Quelle: Cornelia Meerkatz

Wie so viele Hoteliers habe er sich an den Aussagen der Landesregierung zur Öffnung des Tourismus am 7. Juni orientiert und sei startklar gewesen, betont Frank Römer. „Nun haben wir noch mal intensiv gearbeitet und sind mit allen Angeboten am 4. Juni startklar. Wir eröffnen sogar unser eigenes Testzentrum zusammen mit der Uni Greifswald. Ich habe mein Personal schulen lassen, wir führen dann hier die kostenlosen Bürgertests durch“, erläutert der Hotelchef. Lediglich das Schwimmbad und die Sauna dürfen laut Landesverordnung bis zum 14. Juni noch nicht genutzt werden.

200 Gäste am kommenden Wochenende

Am 31. Mai endet für seine Mitarbeiter die Kurzarbeit. Die verbleibenden drei Tage nutzt er mit seiner Mannschaft zum intensiven Training, damit alle Prozesse reibungslos klappen. „Denn wir erwarten am kommenden Wochenende über 200 Gäste und die Woche darauf schon über 300. Gebucht wird unentwegt“, so Römer. Froh sei er, dass alle seine Mitarbeiter bis auf einen geblieben seien und sich nun riesig freuen, wieder arbeiten zu können.

Ausgezahlt habe sich nach seinen Worten, dass er während des Lockdowns seine zwölf Azubis gut ausgebildet habe. Es gebe in seinem Haus extra eine Ausbildungsbeauftragte. „Die Lehrlinge mussten also nicht zu Hause sitzen. Jetzt stehen die Abschlussprüfungen an und alle sind sehr gut vorbereitet. Das Wochenende jetzt war noch mal ein gutes Training.“ Neun der zwölf Auszubildenden möchte Frank Römer selbst behalten – und ist froh, dass er bereits zehn neue Azubis gefunden hat, die im Herbst starten.

Dennoch sagt er auch er, dass so ein Holperstart von heute auf morgen immer zu Problemen führe. „Während des siebenmonatigen Lockdowns hatten wir natürlich die Kühlanlage für die Lebensmittel aus. Als wir sie jetzt in Betrieb nehmen wollten, war erst mal eine Reparatur fällig. Sie hatte sich kaputt gestanden“, sagt er.

Seetel Hotel Atlantic: Vier von 42 Zimmern belegt

Herr und Frau Hiltscher aus Neubrandenburg waren die ersten Gäste, die am Freitag nach siebenmonatiger Lockdown-Pause im Seetel Hotel "Atlantic" in Bansin eincheckten. Quelle: Hotel Atlantic

Die Seetel-Gruppe öffnete für das erste Tourismus-Wochenende ihr kleinstes Hotel, das „Atlantic“ in Bansin und die Residenzen. Am Freitag waren dann von 42 Zimmern vier belegt. Die allerersten Gäste im Seetel Atlantic Hotel in Bansin waren Herr und Frau Hiltscher aus Neubrandenburg, die mit Blumen begrüßt wurden. „Uns war klar, dass es keinen Run gibt, denn bis drei Tage vor Öffnung haben wir ja alle Anfragenden noch auf das bis dahin angegebene Öffnungsdatum 14. Juni vertrösten müssen“, sagt Seetel-Geschäftsführer Walter C. Neumann.

Weil das Hin und Her der Landesregierung für viele Hotels wie das „Baltic“ in Zinnowitz, das „Kaiserhof“ und das „Steigenberger“ in Heringsdorf oder die „Hanse Kogge“ in Koserow auf die Schnelle nicht händelbar war, öffnen diese Häuser mit gutem Service und vorbereiteter Mannschaft zwischen dem am 4. und 8. Juni, wie sie bekannt gaben.

Von Cornelia Meerkatz