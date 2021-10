Urlaubsgefühle sind wichtig – und wenn es der Gang zur Seebrücke ist

Zinnowitz

Wir leben in einem Urlaubsgebiet! Wir leben davon, dass Menschen zu uns kommen, die hier ihre schönsten Tage im Jahr verbringen wollen. Menschen, die ausbrechen wollen aus ihrem Alltag. Viele Urlauber suchen „Heilung an Leib und Seele“. Dieses Thema findet sich auch in den Texten für den 19. Sonntag nach Trinitatis: „Heile du mich Herr, so werde ich heil!“ (Jeremia 17,14).

Was bedeutet das für den Urlauber auf der Suche nach Entspannung und neuer Kraft? Vielleicht möchte er einfach mal den Alltag zurücklassen. Sie versucht entspannt in den Tag zu starten, ohne auf die Uhr zu schauen. Er möchte Dinge tun, für die sonst keine Zeit ist: Frühsport oder ein Bad in der Ostsee. Sie möchte die pure Natur genießen. Ein Stück heile Welt in den Wiesen und Wäldern erleben. Auftanken in der Natur. Am Ostseestrand tief durchatmen und die saubere Luft genießen. Sich von Wind einmal richtig durchpusten lassen. Das Gefühl zu haben, frei zu sein. Frei von dem, was im Alltag belastet. Die Sorgen für einen Augenblick zurücklassen.

Offen werden für Neues

Viele Menschen sind in den letzten Wochen in unseren „Offenen Kirchen“ gewesen. Hier sind sie eingeladen, das, was sie belastet, zurückzulassen: ein Moment der Stille, Zeit für ein Gebet, eine Kerze anzünden oder ein Gespräch mit der Kirchwache führen. Ausbrechen aus dem Alltag, zur Ruhe kommen und ablegen, was belastet. Viele Gäste nutzen diese Gelegenheit und formulieren, was sie bedrückt, belastet und einengt und stecken ein Gebetsanliegen in die Gebetswand. Sie versuchen, das Alte zurückzulassen und offen zu werden für Neues.

Paulus schreibt an die Gemeinde in Ephesus: „Legt von euch ab den alten Menschen ... Erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an … Seid untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem andern.“ (Epheser 4,22–32 i.A.).

Es geht um die Mitmenschen

Der Gedanke der Erneuerung ist also nichts Neues. Aber es ist gut, ihm immer wieder nachzugehen. Wenn wir etwas Neues wagen wollen, muss zunächst Platz geschaffen werden, indem wir Altes zurücklassen. Der Urlaub kann da eine gute Chance sein, herauszufinden, was das Alte ist, was zurückbleiben muss, um Platz für Neues zu bekommen. Eine Zeit im Jahr, wo ich mal genau schaue, was dran ist, kann mir neue Kraft geben. Ich bekomme Ideen, was mich hindert und was ich brauche, um gut voranzukommen.

Paulus macht deutlich, es geht nicht nur um mich allein. „Seid untereinander freundlich!“ Es geht also auch um meine Mitmenschen. Wie begegne ich ihnen? Wie gehen wir miteinander um? Bin ich bereit, anderen zu vergeben? Wird mir vergeben? Haben wir also Mut, das Alte zurückzulassen und uns zu öffnen für Neues in einem guten Umgang miteinander. Ich wünsche allen einen schönen Urlaub vom Alltag, auch wenn es vielleicht nur ein Gang auf die Seebrücke ist. Cord Bollenbach, Gemeindepädagoge für Krummin-Karlshagen-Zinnowitz

Von Cord Bollenbach