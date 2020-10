Mönchow/Karnin

Peter Kielow steht an der Straße, schaut sich um und sagt: „Wenn man mit dem Auto hier lang gefahren ist, musste man Angst haben, dass die Hinterräder wegfliegen. Hier gab es so viele Löcher und wer schneller als 30 gefahren ist, hörte es im Auto überall klappern.“ Der Senior wohnt in Mönchow und spricht in der Vergangenheit über die Fahrbahn vor seiner Haustür – die Kreisstraße VG 46 von Karnin über Mönchow bis Wilhelmsfelde.

Das Kopfsteinpflaster ist Geschichte, die vielen Löcher auch. Nach über einem Jahr Bauzeit ist die Kreisstraße am Freitag feierlich übergeben worden. Der 2600 Meter lange Abschnitt wurde grundhaft ausgebaut. „Seit 15 Jahren kämpfen wir um den Ausbau dieser Straße“, sagt Usedoms Bürgermeister Jochen Storrer.

Planung wurde 2000 in Auftrag gegeben

Tatsächlich aber erfolgte quasi der Startschuss bereits vor 20 Jahren. „Im Jahr 2000 wurde die Planung für den Ausbau der Kreisstraße VG 46 an ein Greifswalder Ingenieurbüro durch den damaligen Landkreis Ostvorpommern in Auftrag gegeben. Es gab mehrere Anläufe, die Maßnahme mit Hilfe von Fördergeldern zu finanzieren. Zwischenzeitlich wurde auch die Kreisgebietsreform vollzogen“, sagt Landrat Michael Sack ( CDU) bei der feierlichen Einweihung. Jörg Hagedorn, Sachgebietsleiter Hoch- und Tiefbau beim Kreis, bezeichnet das Vorhaben deshalb noch als das letzte D-Mark-Projekt.

Ende November 2017 gab es dann endlich den Zuwendungsbescheid. Seit Mai 2019 sind nun 3,1 Millionen Euro (1,3 Mio. Euro gab das Land) verbaut worden. Vergessen sind die schadhaften Straßenbefestigungen, die einen Begegnungsverkehr wegen der geringen Breite und dem vorhandenen Alleebestand zu einem Risiko machten. In den Ortschaften erfolgte der Ausbau in Asphaltbauweise auf sechs Meter Breite, außerhalb der Ortschaften auf 5,50 Meter. „Ein straßenbegleitender Gehweg wurde mehrheitlich von den Bürgern nicht gewünscht“, betont Sack. Im Bereich der Ortsdurchfahrt Mönchow entstand allerdings ein Gehweg auf der südlichen Straßenseite.

Anwohner Peter Kielow begutachtet die neue Kreisstraße. Quelle: Henrik Nitzsche

Dass die Bäume an der Allee gefallen sind, das bedauern Sigrid und Wolfgang Lauterbach aus Oldenburg. Seit über 20 Jahren haben sie ihr Feriendomizil in Karnin und kennen noch die alte Straße mit dem Pflaster. „Das sah natürlich sehr schön aus, nur war die Straße kaputt. Der Ausbau musste sein. Dass dafür so viele Bäume weggenommen wurden, ist schade“, sagt Sigrid Lauterbach.

120 Bäume gefällt, 181 gepflanzt

Insgesamt wurden 120 Bäume gefällt, wie der Landrat betont. „Als Ausgleich dafür sind 181 neue Bäume gepflanzt worden. Darüber hinaus hat der Landkreis 87 000 Euro in ein Öko-Konto eingezahlt“, sagt Sack. Zur neuen, glatten Decke kam auch eine Regenentwässerung mit einem rund 1100 Meter langen Regenkanal, so dass die Mönchower künftig nicht mehr mit Pfützen oder Eisflächen im Winter leben müssen. Mehrere Sandfänge und Straßendurchlässe waren erforderlich.

Während der Bauarbeiten – den Zuschlag hatte die Tief- und Straßenbau Stralsund GmbH bekommen – hätten sich Tragfähigkeitsprobleme im Untergrund gezeigt. Ein tiefer liegender Straßendurchlass war marode und musste erneuert werden. „Das kostete nicht nur mehr Geld, sondern verlängerte auch die Baumaßnahmen“, so der Landrat.

Umleitungsstrecke bei Vollsperrung der B 110

Dennoch ist die Straße pünktlich zum geplanten Sanierungsbeginn der Bundesstraße 110 fertig, um den Umleitungsverkehr der Anwohner während der Vollsperrung der Bundesstraße zu ermöglichen. Am 12. Oktober soll begonnen werden, die Fahrbahndecke auf der Bundesstraße 110 von der Zecheriner Brücke bis zum Ortseingang der Stadt Usedom zu erneuern. Die Sanierung soll in vier Bauabschnitten erfolgen.

Auf die Anwohner der Kreisstraße, die während der Bauarbeiten mit Beeinträchtigungen konfrontiert waren, kommt mit der Umleitungsstrecke eine erneute Belastung zu. „Wir müssen aber an die Bundesstraße ran, um die unteren Schichten der Straße zu schützen“, sagt Verkehrsminister Christian Pegel ( SPD) und bat bei den Anwohnern um Verständnis.

Von Henrik Nitzsche